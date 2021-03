Viterbo - Consiglio comunale - Francesco Serra (Pd) invita alla prudenza e ricorda l'infermiere morto a 54 anni per il Covid sottolineando: "Sui vaccini va fatta opera di persuasione"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Coronavirus, non sottovalutiamo una situazione che è molto complessa”. Il dibattito sulla zona rossa a Viterbo incalza e in consiglio, Francesco Serra, consigliere Pd e dottore a Belcolle, invita alla cautela.

“Non sottovalutiamo la situazione – osserva Serra – è ancora assai complessa. Anche sui vaccini, facciamo opera di convincimento alle persone che hanno dubbi sul vaccinarsi o meno”.

Dell’argomento se n’è parlato ieri in apertura di seduta, nella giornata in ricordo delle vittime causate dal Covid. Osservato un minuto di silenzio.

“È morta una persona a me carissima – ha detto Serra – abbiamo lavorato insieme per venti anni”. L’infermiere di 54 anni deceduto nei giorni scorsi.

Negli ospedali, Belcolle compreso, si vive una quotidianità complessa. Non solo nei reparti Covid. Serra ha ricordato come chi sia ricoverato per altre patologie sia costretto a rimanere per ragioni di sicurezza, senza la vicinanza dei familiari che non possono entrare.

“Non possono vedere nessuno, è complicato”. Anche per il personale stesso, che deve dare informazioni all’esterno, alle persone care, sullo stato di salute.

Condividi la notizia:











19 marzo, 2021