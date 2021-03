Ministero della Salute - Tasso di positività all'8,2%

Roma – Coronavirus, oggi 12mila 916 i nuovi e 417 morti.

Sono i dati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino sui contagi. Ieri i positivi sono stati 19mila 611 e le vittime 297.

108mila 350 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia e 19mila 725 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 565mila 993.

La curva dei contagi scende per effetto di un numero più basso di tamponi effettuati che sono stati 156mila 691. Il tasso di positività è all’8,2%.

Oltre 9,4 milioni le dosi di vaccino somministrate e quasi tre milioni le persone che hanno ricevuto anche il richiamo.

Inoltre, sulle vaccinazioni in farmacia è stato siglato l’accordo. Una notizia che arriva direttamente dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per avviare in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro paese. Un passo avanti per rendere la campagna più veloce e capillare”.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 29 marzo 2021

29 marzo, 2021