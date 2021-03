“Coronavirus, serve numero chiuso per litorali e strade commerciali”

Roma - Il presidente di Codacons Carlo Rienzi commenta così la circolare che il Viminale ha inviato ai prefetti

Roma – Questa mattina il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare con la quale si forniscono alcune indicazioni in merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da Covid 19, contenute nel decreto del presidente del consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

A commentare la circolare è Codacons, associazione dei consumatori.

“Le immagini degli ultimi weekend provenienti dalle varie città italiane hanno mostrato folle di persone nelle vie dello shopping – afferma il presidente Carlo Rienzi -, sui litorali e nelle principali piazze e la totale incapacità delle amministrazioni, si pensi al caso della Darsena a Milano, di prevenire e contrastare assembramenti sul proprio territorio”.

“C’è poi il pericolosissimo fenomeno dei party clandestini nelle case private e nei locali, organizzati sui social network o tramite passaparola, che sfuggono totalmente al controllo delle forze dell’ordine – continua Rienzi -.Per tale motivo chiediamo di prevedere nei weekend il numero chiuso per tutti quei luoghi che possono attirare un elevato numero di cittadini, con particolare riferimento a litorali e strade commerciali, e intensificare i controlli contro le feste private denunciando organizzatori e partecipanti per reati contro la salute pubblica”.

6 marzo, 2021