Coronavirus, superata quota 3 milioni di casi

Ministero della Salute - Oggi 24mila nuovi contagi, in aumento rispetto a ieri - I morti sono 297

Roma – Sono più di 3 milioni i contagi registrati di Coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia. La soglia è stata superata col bollettino del ministero della Salute di oggi, in cui i nuovi casi sono 24mila 036, per un totale che si porta a 3milioni 023mila 129.

Il dato giornaliero dei positivi è in aumento di oltre mille unità rispetto a ieri, ma il tasso di positività, con 378mila 463 tamponi effettuati, scende al 6,35%. Ieri era al 6,7%.

Cala leggermente per il secondo giorno consecutivo il numero dei morti, anche se si resta sempre su cifre molto pesanti: oggi i decessi sono 297, per un totale che arriva a 99mila 271.

13mila 682 i guariti (totale 2milioni 467mila 388), con gli attualmente positivi che crescono di 10mila 031 unità, portandosi a 456mila 470.

Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale: le terapie intensive arrivano a 2525 (+50 da ieri), mentre i ricoverati con sintomi meno gravi sono 20mila 374 (+217).

Ancora più di 5mila nuovi casi nella sola Lombardia (per la precisione 5210), che resta anche oggi la regione con l’incremento più alto di contagi. L’Emilia-Romagna ne conta 3246 e la Campania 2842.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 5 marzo 2021

5 marzo, 2021