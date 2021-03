Corsa campestre, At Running si qualifica ai campionati nazionali

Sport - Atletica - Grazie al secondo posto conquistato domenica a Fiumicino - Vittorie di categoria per Persi e Fanelli

Fiumicino – (a.c.) – Per il terzo anno consecutivo, At Running raggiunge le finali del campionato italiano per società di corsa campestre. La squadra ortana si è qualificata grazie al secondo posto conquistato domenica a Fiumicino nella selettiva regionale Lazio.

Il migliore in maglia azzurra è stato Umberto Persi, brillante quinto al traguardo alle spalle di atleti di livello internazionale e primo nella sua categoria, la Sm 35. Persi ha percorso i 10 chilometri di gara col tempo di 32’47”.

Nella top ten anche Marco Mencio, nono assoluto col crono di 33’40” e secondo nella categoria Sm 35. Il terzo migliore atleta At Running è stato Gianluca Fanelli, in netta ripresa da un infortunio muscolare e 14esimo al traguardo in 34’26”. Fanelli ha anche conquistato il successo di categoria nella Sm 40.

Federico Tonnicchi è stato protagonista di una prova generosa, conclusa al 18esimo posto in 34’40”.

In gara anche Alessandro Di Priamo, solo poche ore prima eletto presidente provinciale della Fidal di Viterbo, che si è classificato secondo nella categoria Sm 50 e 41esimo assoluto. Il gruppo At Running è stato chiuso da Simone Onofri, alle prime esperienze in competizioni di questo livello, giunto 67esimo.

Grande soddisfazione a fine giornata per il gruppo At Running. “Per il terzo anno di fila confermiamo il nostro posto sulla scena nazionale – commenta il presidente Antonio Tiratterra, anche lui in gara solo per divertimento nella 3 chilometri – e quindi abbiamo centrato il primo obiettivo della nostra stagione. Sono contento dell’impegno profuso dagli atleti, anche e soprattutto da chi non era in forma e ha deciso comunque di dare il suo contributo. Ora cerchiamo di recuperare qualche infortunato per presentarci al meglio alla finale”.

Le finali nazionali del campionato italiano di corsa campestre per società si correranno il 14 marzo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

3 marzo, 2021