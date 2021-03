Viterbo - Comune - Lo annuncia l'assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini: "Necessario per il completamento del parcheggio di valle Faul"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Sono in corso i lavori per la copertura del fosso Urcionio. Un intervento fortemente voluto da questa amministrazione, necessario per il completamento del parcheggio di valle Faul. Un intervento che consentirà di migliorare la viabilità nella zona e agevolare l’ingresso allo stesso parcheggio”.

Ad affermarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini, che a proposito del parcheggio aggiunge: “Sarà possibile realizzare un accesso da strada Bagni. Un nuovo assetto che inciderà positivamente sul fronte viario, e che andrà anche a valorizzare l’importante sito archeologico di Poggio Giudio, insistente sull’altro lato di strada Bagni. Sono infatti previsti degli attraversamenti che dal parcheggio condurranno direttamente all’area archeologica. Un parcheggio facilmente accessibile e al tempo stesso una struttura di supporto alla valorizzazione turistica di Poggio Giudio”.

Comune di Viterbo

9 marzo, 2021