Covid, morto infermiere di Belcolle di 54 anni

Cronaca - Non aveva fatto il vaccino - Nella Tuscia guarite oltre 11mila persone - Ieri 239 casi nell'alto Lazio

Viterbo – Un’altra vittima del Covid nella Tuscia. A soli 54 anni è morto l’infermiere di Belcolle Carlo Leonardi, caposala del reparto di elettrofisiologia. Ricoverato per dieci giorni in terapia intensiva, non avrebbe contratto il virus sul posto di lavoro. Non aveva fatto il vaccino anti-Covid.

Originario di Zepponami, frazione di Montefiascone, viveva a Marta con la moglie, anche lei infermiera a Belcolle, e le tre giovani figlie. Il sindaco Maurizio Lacchini, anche a nome “dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità”, esprime “le più sentite condoglianze e tutta la vicinanza possibile alla famiglia”.

Leonardi è il primo operatore sanitario di Belcolle morto dopo essere risultato positivo, la prima vittima a Marta e la 388esima dall’inizio della pandemia nella Tuscia.

Ospedale di Belcolle

In provincia continuano ad aumentare gli attualmente infetti. Sono 1165, di cui sessanta ricoverati in ospedale: cinque in terapia intensiva. Ieri la Asl ha comunicato 82 nuovi casi tra ben ventinove comuni: la maggior parte a Viterbo (20), Tarquinia (8) e Civita Castellana e Ronciglione (7).

Quindici i minori che hanno contratto il virus: il più piccolo ha 4 anni. Nel capoluogo sono altri due i casi secondari del focolaio divampato fra una trentina di braccianti agricoli che lavorano nelle campagne di Castel d’Asso.

Un nuovo positivo a Onano, che per settimane è stato un comune Covid-free. A Tuscania, invece, stop al mercato del venerdì (ad eccezione dei banchi di generi alimentari, agricoli e florovivaistici) e stretta su chi viola la quarantena. “Chi ha avuto contatti con un positivo – ricorda il sindaco Fabio Bartolacci – deve rispettare la quarantena. Pertanto sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine”.

Nella Tuscia il totale dei contagi segna 12mila 566, mentre quello dei guariti supera quota 11mila. Nelle scorse 24 ore si sono liberate del virus 39 persone.

Ieri nessun decesso nel resto dell’alto Lazio. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, la Asl Roma 4 ha registrato 104 contagi e 71 guarigioni. La Asl di Rieti, invece, 53 positivi e 41 negativizzati: gli attualmente infetti salgono a 902.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Casi totali: 12566 (3406 a Viterbo; 9160 in provincia)

Attualmente positivi: 1165

Guariti: 11014

Morti: 387 + 1

Ricoverati: 60 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17311

18 marzo, 2021