“Covid, nessun profitto sulla pandemia”

Viterbo - Usb: "Nessuno deve essere tagliato fuori dalla possibilità di proteggersi dal contagio" - Questa mattina la mobilitazione del sindacato - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Un tempo, quando le guerre erano per il petrolio, era “No blood for oil”. Oggi, che il confronto è sulla cura per il virus, è invece “Nessun profitto sulla pandemia. Nessuno deve essere tagliato fuori dalla possibilità di proteggersi dal contagio”. Protagonista l’Usb, il sindacato di base che questa mattina si è mobilitato in tutta Italia contro la proprietà privata sui vaccini e sul diritto alla salute.

A Viterbo, quattro sit in mobili, con i manifestanti dell’Unione sindacale di base che si sono spostati di piazza in piazza, distribuendo volantini. Piazza delle erbe, piazza del comune, piazza dei caduti e piazza del Teatro.

“La ricerca pubblica e la sanità – dichiarano gli organizzatori della mobilitazione – sono state piegate al profitto delle multinazionali del farmaco e dei privati. I vaccini sono diventati speculazione per accaparrarsi il massimo guadagno e piazzarsi nell’enorme mercato aperto dalla pandemia. La proprietà dei brevetti consente alle multinazionali un diritto di proprietà esclusivo dei vaccini, aumentandone i costi e realizzando immensi profitti, a scapito della vita e della sicurezza di milioni di persone nel mondo”.

“In nome del profitto – prosegue l’Usb – le multinazionali hanno potere di vita e di morte sull’intera umanità, e tutto ciò mentre il meglio della ricerca pubblica e ingenti risorse, anch’esse pubbliche, vengono messe a disposizione di Big Pharma”.

Nel frattempo, oggi, è arrivata in Conferenza unificata la terza versione del documento del ministero della salute, Commissario straordinario, Iss, Agenas e Aifa che contiene gli aggiornamenti che fanno convergere il piano vaccinazioni verso un sistema basato sulle fasce di età. Nel prossimo trimestre sono attese circa 50 milioni di dosi.

Continueranno le vaccinazioni per gli over 80, il personale della scuola e le forze dell’ordine, ma rispetto alla versione precedente del piano, la nuova identifica 5 categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche. La prima, categoria 1, elevata fragilità, ossia persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave. La seconda, persone di età compresa tra 70 e 79 anni. La terza, persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni. La quarta, persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Infine la quinta, vale a dire il resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni.

Prioritarie, seconda la nuova versione del piano, anche le categorie del personale docente e non docente, scolastico e universitario, forze armate, di polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali. Queste categorie sono considerate prioritarie a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche.

“La pandemia – prosegue l’Usb – ci ha mostrato come la salute o è un diritto garantito a tutti o non esiste per nessuno. Questo non è solo un principio di giustizia sociale, nessuno di noi potrà sentirsi al sicuro finché ci sarà qualcuno che resta tagliato fuori dalla possibilità di proteggersi dal contagio, dalla somministrazione di vaccini sicuri ed efficaci, in qualsiasi angolo del mondo, perché, fino ad allora, ci sarà sempre la possibilità di far ripartire la catena dei contagi e la tragedia in cui ci siamo immersi”.

Daniele Camilli

11 marzo, 2021