Covid, ok della Camera Usa al maxipiano di aiuti: 1900 miliardi di dollari per famiglie e imprese

Washington - Il presidente Biden annuncia l’acquisto di altri 100milioni di vaccini: “Se avremo surplus li condivideremo col resto del mondo"

Condividi la notizia:











Washington – Il maxipiano di aiuti economici per aiutare famiglie e imprese durante la pandemia di Covid-19 ottiene il via libera anche della Camera americana. 1900 miliardi di dollari che saranno destinati a famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia.

Joe Biden alla Casa Bianca

I voti favorevoli sono stati 220. A favore tutti i democratici, tranne uno, che si è unito ai 210 no dei repubblicani (uno di loro non ha votato). La Casa Bianca parla di “uno storico pacchetto legislativo che farà voltare pagina in questa pandemia”.

Oltre la metà del pacchetto è destinato alle famiglie attraverso la proroga sino a settembre dei sussidi di disoccupazione da 300 dollari a settimana, l’espansione di un credito d’imposta per i figli a carico e un nuovo pagamento diretto da 1.400 dollari a persona, con un tetto di 75 mila dollari di reddito per un single e 150 mila per una coppia.

Intanto il presidente Joe Biden ha anche annunciato l’acquisto di nuovi vaccini ed è pronto a condividerli con il mondo se ci fosse un surplus. Ieri l’inquilino della Casa Bianca ha confermato di aver ordinato l’acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino Johnson&Johnson, che si aggiungono ai 100 milioni già ordinati, “perché abbiamo bisogno del massimo della flessibilità, dobbiamo essere pronti” in caso di sfide impreviste, ha spiegato.

Condividi la notizia:











11 marzo, 2021