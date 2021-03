Viterbo - Lo fa sapere in una nota lo staff che ogni anno organizza la processione

Viterbo – Covid, a rischio il corteo storico di Santa Rosa.

Lo fa sapere in una nota lo staff che ogni anno organizza la processione, nel comunicare a chi veste i panni di “Boccioli e “Rosine” che saranno valide le iscrizioni dello scorso anno.

Viterbo – Santa Rosa – Corteo storico – Le Rosine

“Stiamo vivendo un tempo di precarietà – si legge – non sapendo come si evolverà la situazione, e non potendo prevedere se il 2 settembre ci sarà la consueta processione riteniamo valide le iscrizioni dello scorso anno.

Le nuove iscrizioni possono comunque effettuarsi presso il monastero tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 escluso il lunedì pomeriggio”.

1 marzo, 2021