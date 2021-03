Covid, si torna sopra a 500mila attualmente positivi

Ministero della Salute - Oggi 26mila 824 nuovi casi e 380 morti, rapporto tamponi-contagi al 7,3%

Roma – Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono di nuovo più di 500mila. La soglia, sotto cui si era scesi lo scorso 23 gennaio, è stata nuovamente superata oggi, dopo che, secondo il bollettino del ministero della Salute, si sono registrati 26mila 824 nuovi casi.

Il trend dei contagi, dunque, continua a crescere per il quarto giorno consecutivo, anche se l’incremento nelle ultime 24 ore (+1151) è stato più contenuto rispetto alle giornate precedenti. Il totale dei casi da inizio pandemia arriva a 3milioni 175mila 807.

Con 369mila 636 tamponi effettuati, il tasso di positività di oggi si attesta al 7,3%.

I morti sono 380, anch’essi in lieve aumento rispetto ai 373 di ieri, per un totale che si porta a 101mila 564.

Con 14mila 443 guariti (totale 2milioni 564mila 926), l’incremento odierno degli attualmente positivi è di 11mila 967 unità, per un totale di 509mila 317. 55 in più rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva (2914) e 209 in più gli ospedalizzati con sintomi meno gravi (23mila 656).

La regione col numero più elevato di contagi è la Lombardia (6262), poi l’Emilia-Romagna (3477) e il Piemonte (2929).

12 marzo, 2021