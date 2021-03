Covid, Sileri: “Vedo progressivi miglioramenti della situazione”

Roma – “Visto però l’andamento generale della circolazione del virus, indipendentemente dal colore che avrà l’Italia nel prossimo mese, vedo progressivi miglioramenti della situazione”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario di stato alla salute Pierpaolo Sileri.

“Nel mese di aprile non ci saranno regioni gialle: il paese rimarrà in zona arancione, ad esclusione dei territori dove il numero di contagi più elevato farà scattare la zona rossa. Visto però l’andamento generale della circolazione del virus, indipendentemente dal colore che avrà l’Italia nel prossimo mese, vedo progressivi miglioramenti della situazione”.

“A maggio verosimilmente si riprenderà la valutazione tramite i 21 parametri – continua il sottosegretario -, molte regioni potranno tornare in zona gialla e qualcuna, mi auguro, anche in quella bianca. Adesso possiamo sfruttare due variabili positive: l’accelerazione della campagna vaccinale, che porterà man mano a una riduzione dei contagi, e l’arrivo della bella stagione che ci consentirà di stare più tempo all’aperto, pur nel rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo”.

“Si tratta di resistere davvero solo qualche altra settimana. Cerchiamo di limitare al minimo gli spostamenti, anche quelli all’estero, e di rispettare le regole. Basta guardare ciò che accade in Inghilterra, dove la campagna vaccinale è più avanti: lì la mortalità è vicina allo zero e questo accadrà anche da noi. Occorre resistere ancora per poco”.