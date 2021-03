Sul dark web vaccini anti-Covid in vendita fino a 1200 dollari

Cronaca - Gli acquisti tramite app di messaggistica criptate

Washington – Vaccini anti-Covid in vendita sul dark web anche a 1200 dollari. È quanto scoperto dai ricercatori di Kaspersky, società che si occupa di sicurezza informatica.

Gli esperti hanno esaminato 15 diversi marketplace sul mercato nero del web, riuscendo a intercettare dosi di Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna oltre ad altri vaccini anti-Covid non certificati. La maggior parte dei venditori sarebbero in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

“Nel dark web – ha sottolineato Dmitry Galov, security expert di Kaspersky – è possibile trovare qualsiasi cosa, dunque il fatto che alcuni rivenditori tentino di lucrare sulla campagna di vaccinazione non dovrebbe sorprenderci. Secondo le nostre ultime analisi, non vengono vendute solo le dosi del vaccino, ma anche registri di vaccinazione, ovvero documenti che consentono di spostarsi da un luogo all’altro liberamente”.

I prezzi per ogni dose variano da 200 a 1.200 dollari, con un costo medio di circa 500 dollari a dose. Gli accordi per l’acquisto avverrebbero tramite app di messaggistica criptate come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti verrebbero richiesti sotto forma di criptovaluta e principalmente bitcoin che per loro natura sono molto più difficili da tracciare.

6 marzo, 2021