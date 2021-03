“Da questa sera nel Lazio si potranno fare vaccini anche in una fascia oraria notturna”

Coronavirus - Lo fa sapere la Regione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Hub Fiumicino: da questa sera nel Lazio si potranno fare i vaccini anche in una fascia oraria notturna. Primo hub a partire quello del lunga sosta a Fiumicino che attiverà anche il turno serale fino alle ore 24. Presto anche altri hub attivi la sera, ma servono piu’ dosi di vaccino;



Vaccini anti-Covid: viaggiamo ad una media di circa 25mila somministrazioni al giorno e oggi andiamo verso le soglia delle 925 mila somministrzioni. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Over 80: nella fascia degli over 80 sono 118 mila le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose pari al 38% delle persone che hanno effettuato la prenotazione.

26 marzo, 2021