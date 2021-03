Viterbo - Lo fa sapere Talete

Viterbo – Riceviamo e pubblichamo – Per gli effetti del decreto-legge 124/2019 (decreto fiscale), convertito dalla legge 157/2019 dal 1° luglio 2021 il bonus sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Per accedere al bonus, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20mila euro;

3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni che danno diritto al bonus, l’Inps invierà i dati reddituali in suo possesso e incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve essere intestatario di un contratto di fornitura idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva.

Per accedere al bonus sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee utile per le prestazioni sociali agevolate.

Le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni sono in corso di definizione da parte di Arera e Inps, ma indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici, il bonus idrico 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione, anche tramite il riconoscimento di eventuali quote già maturate.

Per approfondimenti sul tema Bonus Idrico è possibile trovare ulteriore documentazione nell’area dedicata del sito raggiungibile cliccando online.

Talete Spa

25 marzo, 2021