Coronavirus, nel Lazio arriva l’attestato vaccinale

Salute - Dal 20 marzo per chi ha ricevuto entrambe le dosi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Attestato vaccinale

Dal 20 marzo il sistema Avr (anagrafe vaccinale regionale) rilascerà al fascicolo sanitario elettronico (fse) di ogni assistito che ha completato il ciclo vaccinale l’attestato vaccinale dotato di sigillo digitale della regione Lazio dove saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice Aic e il lotto di produzione. L’attestato sarà dotato di un Qr code per verificarne l’autenticità attraverso l’app “Salutelazio”.



Vaccini a fragili

Sono oltre 22mila le vaccinazioni a persone fragili nel lazio. Da oggi al via la prenotazione online del vaccino per i titolari del codice di esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi), sono già state effettuate le prime 330 prenotazioni e per le somministrazioni sono stati attivati canali dedicati.



Vaccini anti-Covid

Dopo stop del vaccino Astrazeneca da parte di Aifa viaggiamo a una media ridotta di somministrazioni giornaliere. Oggi supereremo la quota delle 735mila vaccinazioni somministrate che rappresentano circa il 13% della popolazione nel lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.



Vaccinazioni over 80

Superata la quota delle 260 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano 80% delle persone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani.

Regione Lazio



17 marzo, 2021