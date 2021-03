Didattica a distanza per sei milioni di studenti da lunedì

Coronavirus - In base al calcolo di 250 contagi ogni 100mila abitanti previsti nel dpcm, se i presidenti di regione disporranno la sospensione in presenza

Roma – Sei milioni di studenti a casa da lunedì. A seguire le lezioni a distanza.

Potrebbe arrivare a tanto il numero di ragazzi per i quali i presidenti di regione possono disporre la sospensione della scuola in presenza, in quei territori in cui il contagio superi i 250 casi ogni 100mila abitanti per settimana. Lo prevede il dpcm che entra in vigore dal 6 marzo.

È Tuttoscuola a fare il calcolo sulla dad e si tratta di un quasi raddoppio rispetto all’attuale situazione che vede oltre tre milioni di alunni già impegnati nella didattica a distanza.

3 marzo, 2021