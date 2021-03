“Dimissioni a fine mandato, Bacchiocchi abbandona la nave che affonda?”

Orte - Pd e Idee chiare criticano la decisione dell'ex assessore ai Lavori pubblici: "Una mossa poco logica, ci spieghi i motivi"

Viterbo – (a.c.) – Partito democratico e Idee chiare all’attacco dopo le dimissioni dell’assessore ai Lavori pubblici, Diego Bacchiocchi: “A due mesi dalla fine del mandato, è una mossa che assomiglia ad abbandonare la nave” commentano le forze d’opposizione di Orte.

“A pochi mesi dalle elezioni – scrive il Pd su Facebook – questa mossa sa poco di logica e molto di tattica e palesa tutte le criticità della maggioranza a targa Orizzonte comune, tenuta insieme solo da protagonismi dei componenti, piuttosto che dall’interesse per il bene della collettività”.

Il circolo dem critica anche il tempismo dell’annuncio dell’ex assessore, coordinatore locale di Fratelli d’Italia: “In un momento di grave difficoltà per la comunità ortana, spaventata dai fenomeni geologici che coinvolgono il centro storico, Petignano e San Michele, lasciare un assessorato vitale ci sembra francamente un abbandonare la nave mentre affonda”.

Attacchi anche da parte di Idee chiare, che si era già scagliata contro Bacchiocchi dopo l’annuncio del mancato sostegno alla ricandidatura a sindaco di Angelo Giuliani. “Le strombazzate dimissioni – scrive la lista – non sono altro che fumo negli occhi per gli ortani. Se la nuova storia è quella che lo vedrà confermare la fiducia in consiglio alla maggioranza, per un non ben definito senso di responsabilità, allora è già storia vecchia”.

“I cittadini – aggiunge Idee chiare – hanno il diritto di sapere perché a due mesi dalla scadenza naturale del mandato Bacchiocchi molla Orizzonte comune e dopo qualche giorno rinuncia al ruolo di assessore. Troppo comodo far finta di scaricare Giuliani e continuare a lasciarlo amministrare dopo aver dichiarato ‘chiunque andrà a Palazzo Nuzzi troverà le macerie'”.

8 marzo, 2021