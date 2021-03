Per disincagliare la nave Ever Given al lavoro altri due rimorchiatori, uno è italiano

Canale di Suez - L'azienda che si occupa dell'operazione: “La spingeranno mentre le draghe continuano ad aspirare la sabbia e il fango”

La nave cargo incastrata nel Canale di Suez

Suez – Al lavoro altri due rimorchiatori, uno è italiano.

Sono arrivati questa mattina nel Canale di Suez, in Egitto, altri due rimorchiatori che parteciperanno alle operazioni per disincagliare la nave Ever Given, che da martedì scorso ostruisce il passaggio della canale. Si tratta del rimorchiatore italiano Carlo Magno e quello olandese Guard Alp. A riferire la notizia è il quotidiano Al Arabiya.

“I rimorchiatori – ha spiegato la Bernhard Schulte Shipmanagement, la società che si sta occupando dell’operazione – spingeranno la nave da 400 metri mentre le draghe continuano ad aspirare la sabbia e il fango incrostato da sotto l’imbarcazione”.

28 marzo, 2021