Viterbo - Venerdì 19 marzo dalle 8 alle 13

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 19 marzo, dalle 8 alle 13, divieto di circolazione in via Sant’Antonio, dall’intersezione con via del Paradosso.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 117 del 12/3/2021 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la sosta di un automezzo per la potatura di alcune piante.

Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Comune di Viterbo

17 marzo, 2021