Domani c’è la Juve Stabia – La Viterbese recupera Palermo e Rossi, Murilo in forte dubbio

Sport - Calcio - Serie C - Tanti problemi di formazione per Taurino, che in attacco ritrova il numero 20 ma deve fare a meno di Simonelli, Tounkara e Tassi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Weekend indenne per la Viterbese.

Nonostante il turno di riposo, la squadra di Taurino è riuscita a mantenere l’11esima posizione in campionato.

Col Monopoli 12esimo a -1 e la Casertana nona a +3, i laziali si preparano al turno di infrasettimanale di domani che nasconde molte insidie.

La Juve Stabia, fresca di 4-2 al Palermo e 4-1 alla Turris, è una delle squadre più in forma del campionato con Marotta, bestia nera della Viterbese ai tempi del Siena, autore di cinque reti nelle ultime due uscite.

Inoltre, all’ombra del Rocchi, la situazione in attacco è di estrema emergenza: tra infortuni e squalifiche Taurino deve fare a meno di Simonelli, Tounkara e Tassi e come punta centrale ha a disposizione solamente Matteo Menghi (per lui, finora, solo 58 minuti spalmati su cinque partite). Unica buona notizia il recupero, seppur in extremis, di Rossi che potrebbe stringere i denti per aiutare la sua squadra.

A centrocampo spicca invece il ritorno di Palermo, che potrebbe aiutare l’allenatore leccese ad avere un’alternativa avanzando di qualche metro rispetto al suo ruolo naturale. Il tutto all’interno di un 4-3-3 che nelle altre posizioni sarà molto simile a quello visto il 7 marzo a Monopoli.

Stamani la squadra effettuerà l’allenamento di rifinitura, mentre il match di domani partirà alle 15.

Serie C – girone C

31esima giornata

mercoledì 17 marzo

Vibonese – Monopoli (martedì)

Turris – Catania

Bari – Casertana

Viterbese – Juve Stabia

V. Francavilla – Foggia

Bisceglie – Paganese

Cavese – Catanzaro

Teramo – Ternana

Avellino – Potenza

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 66 27 20 6 1 67:20 47 Avellino 57 28 17 6 5 45:22 23 Bari 52 28 15 7 6 44:24 20 Catanzaro 48 28 13 9 6 32:26 6 Catania 43 28 12 9 7 34:30 4 Juve Stabia 43 29 12 7 10 35:32 3 Foggia 43 29 12 7 10 31:31 0 Teramo 42 28 10 12 6 29:24 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Casertana 37 28 11 4 13 36:42 -6 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 33 28 8 9 11 33:39 -6 V. Francavilla 31 29 7 10 12 29:38 -9 Turris 31 29 7 10 12 33:48 -15 Potenza 28 27 7 7 13 27:36 -9 Vibonese 27 28 4 15 9 28:32 -4 Bisceglie 24 28 5 9 14 23:41 -18 Paganese 24 29 5 9 15 21:40 -19 Cavese 16 26 3 7 16 17:36 -19

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

16 marzo, 2021