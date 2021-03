Domani l’addio ad Antonio Lupo

Impiegato trovo morto in banca - La celebrazione si svolgerà a Viterbo nella chiesa della Grotticella alle 10

Viterbo – Domani mattina l’addio ad Antonio Lupo.

Sono in programma giovedì 25 marzo i funerali del 55enne trovato morto nel suo ufficio al Monte dei Paschi di Siena lunedì sera.

La salma era rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria per un esame esterno che confermasse la causa della morte, avvenuta a causa di un infarto.

Era lunedì sera quando la moglie di Antonio Lupo, preoccupata per non averlo visto rientrare in casa dal lavoro, ha lanciato l’allarme per far partire le ricerche.

Il 55enne è stato trovato dopo qualche ora nel suo ufficio, senza vita, stroncato da un malore.

La celebrazione si svolgerà alla chiesa della Grotticella alle 10.

24 marzo, 2021