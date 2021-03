Da domani saranno 7 milioni gli studenti in dad

Scuola - Le uniche regioni con didattica in presenza sono Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia

Scuola – Una classe

Roma – Sono 6,9 milioni gli studenti che da domani seguiranno le lezioni scolastiche in didattica a distanza. Sono l’81% del totale.

Aumenta il numero di regioni in zona rossa e aumenta quindi il numero di studenti che non possono seguire le lezioni in presenza. Ai 5,7 milioni di ragazzi che erano a casa già dalla scorsa settimana, si aggiungono 1,2 milioni di alunni del Lazio, Veneto e Piemonte.

Tra loro, circa 800mila sono della scuola dell’infanzia e primaria, 200mila della scuola media e 200mila delle superiori. A riportare i dati è il sito specialistico Tuttoscuola.

Le uniche regioni con la didattica in presenza rimangono Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia.

14 marzo, 2021