Domenico Barberi, celebrazione del gruppo di preghiera

Viterbo - Il 26 marzo nella chiesa di santa Giacinta Marescotti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli Amici del Beato Domenico della Madre di Dio si riuniscono per la celebrazione eucaristica mensile venerdì 26 marzo 2021 nella chiesa di santa Giacinta Marescotti a piazza della Morte.

Domenico Barberi è stato un viterbese di umili origini (era detto Meco della Palanzana) fattosi Passionista e missionario in Inghilterra, beatificato da S Paolo VI nel 1963 (in pieno Concilio) come Apostolo dell’unità dei cristiani, Le sue spoglie sono venerate ,nel suo Santuario, a Sutton (vicino Liverpool) da cattolici ed anglicani per il carisma che seppe infondere in quelle terre.

A Viterbo il gruppo di preghiera a lui dedicato si impegna perché le sue virtù vengano riconosciute fino alla proclamazione della sua santità, come il suo convertito (ben più famoso) San J H Newman.

La santa messa sarà alle ore 16,30, e seguirà, alle ore 17, la pia pratica della Via Crucis, insieme all’Arciconfraternita del Gonfalone e la parrocchia di santa Maria Nuova così da condividere con le sorelle clarisse di clausura questo momento di preghiera.

La via Crucis per tutti i venerdì di quaresima si è svolta seguendo le raccomandazioni del vescovo Lino contro il pericolo di contagio. I partecipanti con mascherina, igienizzate le mani, rimangono al proprio posto rispettando le distanze prescritte senza seguire processionalmente le varie stazioni. Per favorire i membri del gruppo di preghiera del Beato Domenico la Via Crucis sarà inviata in diretta al gruppo Whatsapp.

Mario Mancini

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021