“Dona un computer portatile a studenti e famiglie che ne hanno bisogno”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Arci Solidarietà Viterbo Onlus ha avviato una campagna per la raccolta di computer portatili usati da donare alle studentesse, studenti e famiglie che ne hanno bisogno.

In quest’anno, a causa della pandemia, molte lezioni si sono tenute a distanza ma non tutte le studentesse e gli studenti hanno a disposizione i mezzi per seguirle; in questo modo le disugaglianze si amplificano e il diritto allo studio e all’accesso all’istruzione e all’informazione non può tradursi in realtà. Riteniamo che sia invece fondamentale garantire che tutte le persone possano godere a pieno dei diritti sanciti dalla Costituzione e che possano prendere parte attiva alla vita sociale, economica e politica del paese in cui vivono.

Per questo Arci Solidarietà Viterbo Onlus ha avviato una raccolta di computer portatili usati che verranno riformattati e resi disponibili a chi ne ha bisogno.

Cosa donare

Computer portatili con processore almeno Dual Core e, possibilmente, munito di alimentatore.

Come donare

Scrivere, tramite Whatsapp, ai numeri 347.30.60.974 e 334.80.20.541 per segnalare la propria disponibilità a donare un computer portatile.

Informazioni

Arci Viterbo

30 marzo, 2021