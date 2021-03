“Donato il ricavato ottenuto dalla vendita dei calendari 2020”

Viterbo - Da Coldiretti Donne Impresa all’associazione “Cuore di mamma”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione dell’8 marzo, Coldiretti Donne Impresa Viterbo consegna all’associazione “Cuore di mamma” il ricavato ottenuto dalla vendita dei calendari 2020.

“Abbiamo deciso di dedicare la ricorrenza dell’8 marzo alla beneficenza e alla solidarietà – afferma Francesca Cassanelli, Responsabile Coldiretti Donne Impresa Viterbo – Cuore di mamma porta avanti da anni progetti di aiuto e sostegno ai bambini in difficoltà occupandosi dei loro genitori, spesso soli durante i ricoveri dei propri figli”.

L’associazione soltanto nel 2020 ha accolto gratuitamente più di 70 famiglie donando cibo, vestiti e materiali di prima necessità. Il presidente Francesco Giannelli Savastano ha raccontato le tante difficoltà riscontrate con l’ arrivo del Covid-19: “L’ impegno che mettiamo giornalmente nella nostra associazione è l’ unica strada per ottenere degli aiuti concreti per tutti coloro a cui diamo una mano. I bambini si trovano ad affrontare malattie impensabili, i loro genitori sono spesso spaventati ed in effettiva difficoltà.

Soltanto i viaggi dalle nostre strutture all’ ospedale del Bambin Gesù di Roma, dove è ricoverata la stragrande parte dei nostri assistiti, hanno un costo a cui spesso non si pensa” fa riflettere Francesco “L’ atto di solidarietà di Coldiretti Donne Impresa Viterbo è ciò di cui abbiamo più bisogno. L’ associazione ha dimostrato fin da subito grande sensibilità e pragmatismo”.

“Il 2020 ci ha posto di fronte a tante novità, facendoci riconsiderare il nostro concetto di quotidianità – conclude Cassanelli –La pandemia ha fatto emergere tanti dubbi verso il futuro ed ha spinto molti a chiudersi in se stessi.

Proprio per questo abbiamo deciso di dedicare questa giornata agli altri perché la forza delle donne è anche nella capacità di mobilitazione per iniziative di solidarietà. E se è vero che l’ 8 marzo non deve rappresentare una sola giornata ma un modo di vedere la figura femminile, il nostro impegno sarà quello di continuare a portare avanti altre iniziative di sostegno per le realtà territoriali del viterbese fortemente impegnate nella società civile”.

L’ iniziativa di Coldiretti Donne Impresa Viterbo segue il fil rouge del progetto i “Cuori della gratitudine” promosso da Coldiretti Donne Impresa insieme a #SOLODALCUORE per aiutare le neo mamme del Sud Sudan. Con il ricavato delle vendite verrà costruito a Rumbek un reparto di ostetricia. Madrina d’eccezione per la provincia di Viterbo, Carolina Kostner.

9 marzo, 2021