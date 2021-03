Donninelli mette in guardia: “Ora viene il difficile, non mi fido del Nola”

Sport - Calcio - Domani Monterosi Fc torna a giocare al Marcello Martoni

Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo venti giorni esatti il Monterosi Fc torna a giocare al Marcello Martoni. Era il 7 marzo quando i biancorossi superarono 2-0 la Torres prima dei tre successi esterni con a Latina, Muravera ed Ardea che hanno consegnato a Buono e compagni la vetta della classifica.

Domani sulla Cassia bis arriva un Nola che ha già fermato i biancorossi all’andata e che sembra letteralmente trasformato rispetto al girone d’andata: sette punti nelle ultime tre partite, appena un ko negli ultimi undici incontri grazie ai quali i bianconeri hanno abbandonato l’ultimo posto della classifica mettendosi in corsa per la salvezza diretta.

Tutti motivi per i quali il Monterosi, a caccia della settima vittoria di fila, non si fida dei campani. A cominciare dal direttore sportivo Emiliano Donninelli che mette tutti sull’attenti: “Se pensiamo che, dopo aver raggiunto la vetta al termine di quell’importante ciclo di parte ravvicinate, sia stata superata la parte più complicata della salita allora faremmo un grande errore. Vero che i numeri al momento sono dalla nostra parte, e di questo ne siamo fieri ed orgogliosi, ma adesso inizia la salita più dura. Ci aspettano dodici partite durissime a cominciare dalla gara di domenica contro il Nola.

L’abbiamo già visto all’andata quando pareggiammo: sono una buona squadra e negli ultimi tre mesi lo stanno dimostrando con molti risultati positivi. Il Monterosi deve proseguire umilmente sulla sua strada, un po’ come ha fatto domenica ad Ardea sapendo soffrire nelle giornate meno positive. Sono certo inoltre che il Latina non mollerà di un centimetro, e la loro vittoria in casa della Torres infatti è stato un segnale”.

Oggi giornata di rifinitura. La bella notizia è il rientro in gruppo di Pasqualoni fermo per un problema muscolare dalla gara con il Savoia. Scontata la squalifica torna anche il capitano Costantini.

Come ormai da consuetudine la gara sarà trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook del Monterosi Fc dietro acquisto di un ticket. Arbitra il match (domenica si gioca alle ore 15.00) il signor Kevin Bonacina di Bergamo.

