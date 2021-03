Canino - Cinque persone denunciate - Ancora da recuperare parte della refurtiva

Canino – Doppio furto nella notte, ladri in azione in un’officina e in un’azienda agricola.

E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì quando delle persone sono entrate nell’officina meccanica Motor System, sulla Castrense, alle porte di Canino.

Hanno portato via la macchina di un cliente e il furgone del proprietario dell’attività che si trovavano sul piazzale.

Il furgone è stato utilizzato la stessa notte per perpetrare un secondo furto in un’azienda agricola di Cellere dove i malviventi hanno portato via varie attrezzature il cui valore è ancora da quantificare con esattezza.

Solo la notte successiva, tra giovedì e venerdì, il furgone è stato trovato abbandonato nella campagne vicino Tuscania. Una volta aperto, i carabinieri avrebbero trovato una piccola parte della refurtiva, mentre la restante è ancora da individuare.

I militari, nelle ore successive, hanno bloccato e denunciato 5 persone.

29 marzo, 2021