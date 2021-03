Civitavecchia - I carabinieri hanno anche elevato cinque contravvenzioni per violazioni delle normative anti-Covid

Civitavecchia – Droga e armi, tre arresti e una denuncia. I carabinieri hanno anche elevato cinque contravvenzioni per violazioni delle normative anti-Covid.

“L’attività di prevenzione e repressione dei reati messa in atto dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia – si legge in una nota dell’Arma – prosegue senza soluzione di continuità e nel weekend è stato rafforzato il piano di controllo del territorio lungo tutto il litorale, preso d’assalto da moltissime persone complice due giorni di bel tempo, nonostante la zona rossa.

I militari della stazione Carabinieri di Ladispoli hanno:

1) tratto in arresto tre soggetti per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’abitazione di un giovane 25enne di origini albanese, oggetto di attenzione da alcuni giorni e che, per alcuni movimenti sospetti che lo vedevano protagonista di un insolito e frequente andirivieni, destava fondato motivo di ritenere che detenesse sostanze stupefacenti.

I militari nel tardo pomeriggio di sabato hanno deciso di accedere nell’abitazione e procedere alla perquisizione dove hanno rinvenuto 130 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la somma contante di 2mila euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio e delle quali il giovane con l’aiuto di altri due connazionali tentavano di disfarsi all’arrivo dei militari.

Al termine degli accertamenti i tre individui sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

2) Denunciato un 48enne romeno per il reato di detenzione abusiva di armi. In particolare il predetto è stato trovato in possesso di un fucile da caccia illegalmente detenuto. L’arma è stata sottoposta a sequestro unitamente alle relative munizioni.

I carabinieri nel corso dei controlli hanno elevato cinque contravvenzioni amministrative per varie violazioni alle prescrizioni delle attuali normative anti Covid-19”.

29 marzo, 2021