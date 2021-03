Tuscania - Più di un etto di sostanza sequestrata, tra hashish e cocaina

Tuscania – Droga nella biancheria intima, giovane donna arrestata.

I carabinieri di Tuscania, durante controlli, verso le 21,30, hanno notato un’automobile che viaggiava in direzione di Tarquinia. A bordo, una giovane donna di origini marocchine.

“Alla vista della macchina dei carabinieri – riporta una nota diramata dai militari – ha tentato di assumere un atteggiamento disinvolto, fatto che non è sfuggito ai due carabinieri che hanno deciso di fermarla e sottoporla a controllo. Durante l’ispezione all’auto, la donna dava segni di insofferenza, tanto che i carabinieri hanno deciso di approfondire la perquisizione anche sulla persona”.

Nascosta tra la biancheria intima hanno trovato un panetto di hashish confezionato, ancora intatto e raffigurante probabilmente il segno di un partita di fornitura di droga, oltre a un involucro contenente 2,25 grammi di cocaina.

Immediatamente la donna è stata dichiarata in arresto per spaccio. Come si legge sul comunicato dei carabinieri, la droga sequestrata è oltre un etto, tra hashish e cocaina.

6 marzo, 2021