Terni - I giovanissimi sono stati fermati dai carabinieri a piazza Dante in pieno giorno

Condividi la notizia:











Terni – Due 15enni sorpresi a cedere hashish a un coetaneo, denunciati.

Nel corso della mattinata di ieri a Terni, i militari del nucleo operativo e radiomobile del locale comando della compagnia dei carabinieri insieme ai colleghi della stazione hanno denunciato con l’accusa di cessione aggravata di sostanza stupefacente due 15enni ternani, di cui uno già noto alle forze dell’ordine.

“I due – si legge nella nota dei carabinieri -, sottoposti a un controllo in piazza Dante durante un servizio antidroga, sono stati sorpresi nell’atto di cedere un grammo di hashish a un terzo minore, loro coetaneo, segnalato alla Prefettura come assuntore. Al termine degli accertamenti, tutti i minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori”.

Terni – Il bar chiuso dai carabinieri

Durante la tarda mattinata, invece, sempre a Terni, nell’ambito di un mirato servizio per la verifica del rispetto della normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, i militari di Collescipoli hanno controllato un bar di via XX Settembre dove, secondo quanto riferito “era stato consentito il consumo delle bevande al banco a due clienti”. I militari hanno quindi disposta la chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Inoltre, a cavallo fra la mezzanotte e le prime ore della mattina di ieri, a Narni nei pressi dell’area industriale vicina alle strade Maratta e Tiberina, ignoti avrebbero tentato di entrare all’interno di tre aziende per rubare, senza riuscire nell’intento grazie dell’attivazione degli allarmi.

“I carabinieri – conclude la nota – sono arrivati in brevissimo tempo e hanno messo in fuga i malfattori”.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021