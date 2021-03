“Due metri di distanza al ristorante? E’ il funerale del settore”

Emergenza Covid - Paolo Bianchini (Mio) suIle nuove raccomandazioni di Inail, Iss, Ministero Salute e Aifa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Se una cosa abbiamo imparato in questo ultimo anno, è la certezza dell’incertezza. Sul Covid e sulle relative misure di contenimento abbiamo sentito tutto e il suo contrario. Di fatto siamo tornati al punto di partenza, visto che i nostri rappresentanti istituzionali ci stanno facendo rivivere il marzo del 2020, con l’aggiunta di ulteriori limitazioni.

Ora la raccomandazione di Inail, Iss, Ministero Salute e Aifa è che quando si mangia – o si tornerà a mangiare – insieme, ad esempio al ristorante o al bar, si deve mantenere la distanza di due metri, a causa delle varianti Covid.

Come se fosse possibile dilatare gli spazi e allungare i tavoli a piacimento. Bene, la politica, di cui siamo in paziente attesa del “cambio di passo”, spieghi come queste infauste raccomandazioni siano compatibili con l’attività di ristorazione, cioè col 30 per cento del prodotto interno lordo della nazione, tanto vale il settore Horeca.

L’applicazione di queste deliranti misure rappresenterà il funerale del comparto dell’ospitalità a tavola.

Paolo Bianchini

Presidente nazionale Mio Italia

17 marzo, 2021