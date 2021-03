E’ morto Massimo Saldi, storico autista del Comune

Viterbo - Il ricordo del sindaco Arena: "Era in pensione da alcuni anni e tutti sentivano la sua mancanza"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con grande dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Massimo Saldi, storico autista del Comune Viterbo. Dipendente comunale, conosciuto in città, da qualche anno in pensione. Si sentiva la sua mancanza in Comune, in questi ultimi anni.

Il sindaco Giovanni Arena

Così come sono certo che a Massimo mancavano il Comune, il suo lavoro, i suoi colleghi. In più occasioni mi ha accompagnato a riunioni, eventi e cerimonie negli anni in cui sono stato assessore.

Una persona disponibile, un lavoratore orgoglioso del suo lavoro. Ai familiari di Massimo le più sentite condoglianze, sia da parte mia che di tutto il Comune di Viterbo.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

25 marzo, 2021