Ecosantagata Civita Castellana sconfitta sul campo dell’Invicta Grosseto

Sport - Pallavolo - Finisce con un 3-0 la trasferta infrasettimanale

Grosseto – Finisce con una sconfitta per 3-0 la trasferta infrasettimanale sul campo dell’Invicta Grosseto per l’Ecosantagata Civita Castellana.

I rossoblù sono costretti ad arrendersi nella sfida d’alta classifica del girone G1 di serie B, ma mettono in campo una prestazione comunque di grande livello.

Mister Beltrame recupera Gemma e Pasquini, con quest’ultimo che va ad affiancare Pollicino nel reparto schiacciatori; il resto del sestetto titolare è formato da Antonini e Diouf centrali, Leoni e Buzzelli in diagonale palleggiatore-opposto e Bortolini libero.

Il Grosseto parte forte e comincia a guadagnare terreno, grazie soprattutto a una fase difensiva brillante. L’Ecosantagata fatica a mettere a terra i palloni, ma non molla, neanche quando i padroni di casa sembrano aver allungato in maniera inesorabile.

Nella parte finale del set capitan Buzzelli e compagni si rifanno sotto con una rimonta strepitosa e, dal parziale di 23-16, acciuffano addirittura il 24-24. Poi, però, due colpi vincenti di Pellegrino regalano al Grosseto il colpo di reni per la vittoria 26-24.

Partenza di secondo set molto equilibrata, con l’Ecosantagata che all’improvviso trova un break e allunga sul 5-9. La partita è davvero emozionante e l’intensità degli scambi è altissima: i civitonici cercano di gestire il vantaggio, ma il Grosseto lentamente rosicchia il gap, fino a pareggiare sul 17-17.

Pellegrino e Buzzelli danno spettacolo da una parte e l’altra del campo, ma tutti i giocatori in gara si dimostrano all’altezza della situazione. Si rimane in parità fino al 22-22, quando il Grosseto ancora una volta trova lo sprint per chiudere 25-22.

Il terzo game ricomincia come il precedente: battaglia accesa e grande spettacolo, con le due squadre che non si risparmiano su nessun pallone. Il Grosseto spezza l’equilibrio e si porta sul 12-8.

L’Ecosantagata continua a lottare con grinta encomiabile, ma i padroni di casa riescono a mantenere un minimo margine di vantaggio fino agli scambi finali, quando il solito Pellegrino mette a terra i palloni decisivi. Il Grosseto timbra così il 25-21 che chiude il match sul risultato di 3-0.

Con questo risultato, l’Invicta Grosseto si porta a 20 punti in classifica, saldamente capolista, mentre l’Ecosantagata Civita Castellana rimane a quota 10, con due partite in meno rispetto ai toscani.

Il prossimo impegno della squadra rossoblù è in programma sabato 27 marzo ad Assisi, contro la Sir Safety Monini.

INVICTA GROSSETO – ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA 3-0 (26-24; 25-22; 25-21)

Grosseto: Brandi, Carcagni, Pellegrino, Alessandrini, Barbini, Napolitano, Cappuccini, Andreatta, Morviducci, Benedettelli, Rossi, Cericola, Fiorini, Rauso, Caldelli. All. Rolando

Ecosantagata: Leoni, Buzzelli, Bortolini, Diouf, Pollicino, Pasquini, Gemma, Antonini, Buzzao, Scopetti, Deleo, Mezzanotte, Rus. All. Beltrame

25 marzo, 2021