Ecosantagata Jvc, domani il derby di ritorno con l’Orte

Sport - Volley - Serie B - L'opposto civitonico Scopetti, mvp sabato scorso col Pontedera, presenta il match: "Tante insidie in agguato, serve determinazione per vincere"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo due vittorie consecutive, seppure a distanza di un mese l’una dall’altra, l’Ecosantagata Jvc Civita Castellana si prepara all’ottava giornata del mini-girone di serie B di pallavolo maschile, che per i rossoblù significa gara di ritorno del derby della Tuscia contro il Volley club Orte.

La gara è in programma domani pomeriggio alle 18 al Palatevere di Orte.

Un altro ex si aggiunge alla già lunga lista di tesserati che hanno vestito entrambe le maglie in questa partita tra due delle formazioni più blasonate della provincia di Viterbo: è Marco Giovannetti, vecchia conoscenza della pallavolo civitonica, che domani farà il debutto ufficiale sulla panchina dell’Orte.

L’Ecosantagata arriva alla sfida col morale altissimo, grazie soprattutto alla splendida vittoria di sabato scorso al Palasmargiassi contro la Lupiestintori Pontedera. Mister Beltrame avrà a disposizione gli stessi giocatori di sette giorni fa, compreso il giovane Cristian Rus, che rimane tesserato con la Jvc e organico alla prima squadra civitonica nonostante la società abbia deciso di concedergli un’ulteriore opportunità di crescita nell’Academy del Volleylife Viterbo.

Andrea Gemma, pur essendo guarito dal Covid, deve ancora ricevere il via libera dai medici per tornare in campo e quindi salterà anche la partita di Orte.

Grande protagonista della gara col Pontedera era stato Federico Scopetti, autore di ben 22 punti alla sua prima stagionale da titolare. L’opposto analizza il suo momento. “Non mi aspettavo una prestazione del genere sabato – ammette candidamente – ma questo non cambia il mio approccio con le gare: ho fatto solo una bella partita, devo ancora dimostrare tanto. Se il mister riterrà di farmi giocare ancora, scenderò in campo e darò il massimo; altrimenti inciterò i compagni dalla panchina come ho sempre fatto”.

Scopetti fa anche l’elenco delle insidie che l’Ecosantagata si troverà di fronte domani al Palatevere. “È sempre un derby, per di più fuori casa, e già questo significa che sarà una partita difficile. Poi l’Orte la settimana scorsa ha riposato e quindi ha avuto più tempo per preparare il match. Inoltre ha un nuovo allenatore, e questa potrebbe essere una motivazione in più. Bisognerà entrare in campo molto determinati e sicuramente l’entusiasmo per la bella prestazione di sabato ci aiuterà in questo”.

Jvc Civita Castellana

12 marzo, 2021