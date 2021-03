Ecosantagata, ecco le date dei recuperi

Sport - Pallavolo - Al netto di ulteriori rinvii la stagione si concluderà il 25 aprile

Civita Castellana – Si concluderà il 25 aprile, a meno di ulteriori e non auspicabili rinvii, il girone G1 del campionato di serie B per l’Ecosantagata Civita Castellana. La società rossoblù ha definito le date dei recuperi delle quattro partite rimandate nel corso della stagione causa Covid.

Il primo match da giocare è in programma per la vigilia di Pasqua, sabato 3 aprile, a Castelfranco di Sotto, in casa dell’Arno 1967. Si tratta del recupero della quarta giornata, prevista originariamente per il 13 febbraio. La gara avrà inizio alle 21.

A seguire, l’Ecosantagata tornerà in campo il 17 aprile alle 17 in casa contro il Perugia, nel recupero della quinta giornata.

Impegno al Palasmargiassi anche il 21 aprile alle 19, quando a Civita Castellana arriverà l’Arno 1967 per il recupero della nona giornata. La decima e ultima giornata sarà recuperata il 25 aprile alle 17 sul campo del Perugia.

A partire dal 9 maggio, invece, inizierà la seconda fase della stagione con i playoff.

30 marzo, 2021