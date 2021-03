“Edilizia scolastica, il comune approfitti del fondo da 700 milioni”

Civita Castellana - Comune - Italia Viva chiede all'amministrazione Giampieri d'aderire all'avviso

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Edilizia Scolastica. Il Dipartimento delle Politiche per la famiglia della presidenza del consiglio dei ministri in data 23 marzo ha pubblicato un avviso che consente di accedere ai primi 700 milioni di euro del fondo asili nido e scuole dell’infanzia per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa insicurezza.

I comuni possono presentare progetti non oltre le ore 15 del 21 maggio.

Pertanto sollecitiamo la giunta Giampieri a non lasciarsi sfuggire questa importante occasione.

Italia Viva Civita Castellana

25 marzo, 2021