Elena Bonetti: “Servono strumenti per far sì che la maternità non sia un costo aggiuntivo per le imprese”

Roma - La ministra per le pari opportunità: "Altrimenti si preferirà sempre assumere uomini piuttosto che donne, senza guardare il merito reale"

Roma – “Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare che accadano fenomeni di disparità tra uomini e donne”. Lo scrive su Facebook la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti.

“Bisogna agire su due fronti: serve un processo culturale che valorizzi l’esperienza femminile a tutto tondo, anche nella qualificazione professionale, perché non è accettabile che oggi le donne abbiano stipendi più bassi degli uomini e che accedano di meno ai percorsi di carriera, e poi servono anche strumenti che facciano sì che nel mondo del lavoro la maternità non sia un costo aggiuntivo per le imprese. Altrimenti si preferirà sempre assumere uomini piuttosto che donne, senza guardare il merito reale, escludendo così le donne dalla competizione sulla base del merito”.

"Sostenere i costi per la sostituzione della maternità potrà essere un volano – ha concluso Bonetti -. Se noi spendiamo per aumentare il lavoro femminile sosterremo un investimento e non un costo. E il ritorno che ne avremo, dal punto di vista economico, avrà un effetto moltiplicativo: sarà un segno +".

10 marzo, 2021