Ema, in corso la riunione straordinaria su AstraZeneca

Amsterdam – È in corso la riunione straordinaria dell’Agenzia europea del farmaco per decidere sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, alle 17, al termine dell’incontro, il verdetto finale.

Solo allora si saprà se in che modi riprenderà la somministrazione del siero anti-Covid anglo-svedese sospesa, come noto, nei giorni scorsi, dopo la segnalazione di alcuni “eventi avversi” sopraggiunti a ridosso della vaccinazione.

“Il comitato per la sicurezza dell’Ema (Prac) sta tenendo una riunione straordinaria sulle indagini sul vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19 e sugli eventi tromboembolici – fa sapere la stessa Agenzia europea per i medicinali su Twitter -. Al termine della riunione, comunicheremo le conclusioni sul sito web dell’agenzia”.

Si dovrebbe andare verso il via libera da parte degli esperti, perché “i rischi sono inferiori ai benefici”. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l’uso del siero anglo-svedese ai paesi che hanno sospeso le somministrazioni.

