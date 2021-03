Emma Bonino lascia il partito +Europa

Roma - "Me ne vado prima che mi facciate fuori voi” - Via anche il segretario Della Vedova

Roma – “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, non infangherete il mio nome”. Così Emma Bonino, in un duro intervento nel corso dell’Assemblea del partito, annuncia il suo addio a +Europa. “La vostra cupidigia è senza limiti – aggiunge -, il mio seggio al senato è a disposizione”. Contemporaneamente anche il segretario Benedetto Della Vedova annuncia le sue dimissioni.

Emma Bonino

“Io, personalmente, non voglio stare più in questo partito – ha dichiarato la Bonino – né partecipare a questo gioco al massacro. Non è un grosso problema visto che faccio parte degli incompetenti e degli ignoranti. Ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti. D’altronde è già pronto a tavolino, con il passaggio farsa in un congresso già deciso fuori, la nuova leadership plurale. In ogni caso, me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi”.

“Da molti mesi l’Assemblea di +Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo congresso, che lo statuto prevede che si svolga ogni due anni – ha spiegato Della Vedova -. C’è stata un’escalation di tensione interna che ha portato oggi Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito. È un’escalation che sento il dovere di interrompere. Rassegnerò quindi le mie dimissioni da segretario, atto che prevede automaticamente la convocazione di un nuovo congresso entro tre mesi”.

15 marzo, 2021