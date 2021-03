“Emozionante esser curato per ischemia cerebrale nell’ospedale dove lavoro da anni…”

Anche tu redattore - Viterbo - I ringraziamenti alle unità neurologia e radiologia interventistica di Belcolle di Massimo Gavelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono un infermiere della Asl di Viterbo e ho lavorato per tanti anni nel reparto di neurologia. Sapevo che l’ictus cerebri è una malattia grave, ma mai avrei pensato di provare sulla mia pelle i suoi effetti devastanti.

L’ischemia cerebrale è una patologia per cui bisogna agire e agire rapidamente per avere la possibilità di sconfiggerla. E’ stato emozionante poter trovare nell’ospedale dove lavoro da anni tutte le competenze necessarie affinché potessi esser curato.

Viterbo – Ospedale Belcolle

La forte collaborazione tra l’unità di neurologia e l’unità di radiologia interventistica dell’ospedale Belcolle di Viterbo iniziata nel 2017 consente oggi a tante persone di essere curate nella propria città senza doversi rivolgere ai distanti centri specializzati romani.

Un grazie di cuore all’équipe di radiologia interventistica che quella notte ha effettuato il delicato intervento: il dottor Fabrizio Chegai, il dottor Alessio Bozzi, la dottoressa Arezia Di Martino ed il personale tecnico-infermieristico Claudio Sapronetti ed Elisa Conticchio.

Ringrazio inoltre tutto il personale del reparto di neurologia diretto dal dottor Falcone per la tempestiva diagnosi e la professionale assistenza.

Infine un grazie di cuore al mio collega Maurizio A. che non conosco personalmente, ma so che ha collaborato nottetempo alla riuscita di tutta la procedura.

Adesso sto bene e spero di continuare a dare il mio contributo professionale, felice di poter ringraziare ogni giorno chi mi ha riportato alla vita.

Grazie a tutti,

Massimo Gavelli

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021