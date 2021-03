Enrico Letta eletto segretario del Pd: “Serve un nuovo centrosinistra”

Politica - All'assemblea del partito 860 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e 2 i contrari - "Parlerò con Conte e con tutti coloro che sono interessati a un dialogo"

Roma – Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito democratico. Durante l’assemblea del partito sono stati 860 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e 2 i contrari.

“Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti – ha detto in apertura Enrico Letta – .Ti ringrazio di avermi cercato: lavoreremo insieme, è un onore succederti. Abbiamo un carattere abbastanza simile, ci capiamo al volo”.

“Centomila morti, è scesa la speranza di vita, drammaticamente – ha aggiunto l’ex presidente del consiglio – e per la prima volta nella storia recente del paese, la solitudine, lo smarrimento, le famiglie che hanno perduto i loro cari. Il mio pensiero va al personale sanitario, ai rappresentanti dello Stato, la loro dedizione è stata ed è fondamentale. Da solo nessuno si salva. Ce lo ha detto il Papa. La caduta dalla pandemia avrà lo stesso effetto che ebbe per me e per la mia generazione la caduta del muro di Berlino”.

Enrico Letta

“Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse – ha precisato il nuovo segretario del Pd -. Domani presenterò un vademecum di idee da consegnare al dibattito dei circoli per due settimane. Ne discutiamo insieme e poi facciamo sintesi in una nuova assemblea. Metterò al centro il tema delle donne. Noi del Pd siamo per il primato della scienza, lo rivendichiamo con orgoglio. L’immagine è quella di Sergio Mattarella cui va il mio saluto più affettuoso. La sua foto in fila che si vaccina è l’immagine della speranza. L’Europa è la nostra casa e l’Europa del 2020 è quella che ci piace”.

“Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd – ha concluso Letta -. Ad aprirsi ci si guadagna sempre. Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra, su iniziativa e leadership del Pd. Parlerò nelle prossime settimane parlerò con tutti. L’incontro col Cinque stelle guidato da Conte lo dobbiamo fare, sapendo che non sappiamo ancora come sarà quel M5s. Arriveremo con rispetto a ambizione. Io credo nella coalizione. Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd. Parlerò con tutti coloro che sono interessati a un dialogo: parlerò con Speranza, con Bonino, con Calenda, con Renzi, con Bonelli, Fratoianni, con tutti gli altri possibili interlocutori anche nella società”.

14 marzo, 2021