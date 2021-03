Enrico Letta proposto alla guida del Pd: “Ho bisogno di 48 ore per riflettere e decidere”

Roma - Fissata per domenica 14 marzo l'Assemblea democratica per eleggere il nuovo segretario nazionale

Roma – L’ex premier Enrico Letta non esclude un suo possibile ritorno alla guida al Pd. In molti pensano che sia la figura più adatta per guidare il partito dopo le dimissioni di Zingaretti. Ma Letta fa però sapere di avere bisogno di due giorni di tempo per decidere. Poi renderà nota la sua risposta.

“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo – ha scritto Letta sui suoi profili social -. Ho il Partito Democratico nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”.

Enrico Letta piace alla maggioranza democratica. A quanto si apprende, sembrerebbe che a sostegno dell’ex presidente del consiglio ci siano gli esponenti vicini a Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma anche quelli dell’area del vicesegretario democratico Andrea Orlando.

Più cauta sembra invece essere la minoranza di Base Riformista. Non esclude il nome di Letta, ma ritiene necessario, prima di arrivare a una decisione definitiva, passare per una discussione congressuale. “Enrico Letta è una figura di indiscutibile autorevolezza e prestigio, che in una fase tanto difficile della vita del Partito Democratico garantirebbe sicuramente equilibrio e saggezza alla guida di una squadra di comando di uomini e donne – ha scritto su Facebook l’esponente di Base Riformista Andrea Romano -. Al contempo appare inevitabile che il Pd arrivi ad una vera, autentica e trasparente discussione congressuale in tempi rapidi, e comunque non appena la pandemia lo consentirà. D’altra parte i temi e gli interrogativi che sono emersi in questi mesi sul futuro del Pd richiedono di essere presi molto sul serio, coinvolgendo tutta la nostra comunità politica (a partire dai nostri iscritti e militanti) in una autentica discussione congressuale”.

L’elezione del nuovo segretario nazionale democratico sarà al centro dell’Assemblea del Pd fissata per domenica 14 marzo. Si terrà in modalità webinar da remoto. Ai democratici serve una soluzione rapida. Come mostrano i sondaggio settimanale dell’istituto Swg per il TgLa7, infatti, dopo le dimissioni di Zingaretti il Pd è crollato di 1,9 punti attestandosi al 16,6 per cento. Al momento è il quarto partito del paese dopo Lega (23,5), M5s (17,2) e Fratelli d’Italia (16,8). Complice del calo elettorale del Pd anche la scelta di Conte di guidare il nuovo progetto politico grillino, che avrebbe spostato verso il Movimento non pochi elettori democratici.

10 marzo, 2021