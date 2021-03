“Enrico Letta vuole rilanciare lo ius soli, parte male”

Politica - Matteo Salvini, leader delle Lega, parlando del nuovo segretario del Pd: “Non perdiamo tempo in cavolate”

Condividi la notizia:











Matteo Salvini

Roma – “Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte…”. Così Matteo Salvini, leader del Lega, in merito all’elezione di Enrico Letta a segretario del Pd.

“Se torna da Parigi e parte così, parte male – ha scritto Salvini su twitter -. Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”.

Durante il suo discorso Enrico Letta ha detto: “Il governo di Mario Draghi è il nostro governo. È la Lega che deve spiegare perché lo appoggia, non noi. Io sarei molto felice se il governo di Mario Draghi, tutti insieme, senza polemiche, fosse quello in cui dar vita alla normativa dello Ius soli che voglio qui rilanciare”.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2021