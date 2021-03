Escrementi sulla scalinata di palazzo dei Priori, cancello più alto antipiccioni

Viterbo - Comune - Deliberato l'acquisto per ridare dignità all'ingresso nobile - Spesa 19mila euro

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Accesso al piano nobile di palazzo dei Priori ricoperto d’escrementi di piccione, arriva un cancello per impedire l’accesso ai volatili.

Lo aveva anticipato il vicesindaco Enrico Maria Contardo e a dicembre 2019 era stata predisposta una determina. Ma gli uccelli hanno potuto ancora continuare a sporcare la gradinata d’ingresso dai giardini comunali, indisturbati. Non ancora per molto.

I lavori, per quasi 19mila euro, adesso sono stati affidati. Il cancello in ferro sarà più alto di quello attuale, in modo da impedire l’ingresso ai piccioni, con gli effetti indesiderati che negli anni tutti hanno potuto conoscere.

“La scalinata in peperino che dal giardino del Palazzo dei Priori conduce al piano nobile del palazzo – si legge nel provvedimento – è interessata frequentemente dalla presenza di volatili che nidificano sui lati della volta e sui corpi illuminanti, determinando condizioni di degrado e di scarsa igiene.

Il cancello in ferro esistente, vista l’altezza di circa due metri, non impedisce ai volatili di entrare”. Da qui la decisione di sostituirlo. Per cacciare il problema una volta per tutte.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2021