Esordio casalingo per l’Ortoetruria, al PalaMalè c’è il Basket Roma

Sport - Pallacanestro - Palla a due stasera alle 18 - Fanciullo: "Non possiamo concederci nessuna pausa e soprattutto nessun calo di attenzione"

Condividi la notizia:











Viterbo – Seconda gara di campionato ed esordio casalingo per la Stella azzurra Viterbo che stasera affronta al PalaMalè il Basket Roma.

Reduci dalla sconfitta per un punto patita sabato scorso nella capitale contro la Fortitudo, i ragazzi di Fanciullo saranno messi di fronte davanti ad un’altra tra le pretendenti alla promozione in serie B.

Compagine di notevole spessore e roster di assoluto livello, i romani sono ancora a secco in classifica, usciti sconfitti nelle prime due gare con lo scarto minimo, segno di un torneo sino ad oggi estremamente equilibrato e difficile da giocare per ogni partecipante.

Il team di coach Maresca, da quest’anno passato dal campo alla guida tecnica dei suoi, vanta giocatori del calibro di Scuderi, Cecchetti (ex Stella Azzurra Viterbo negli anni della serie B), Iannilli, Di Bello, Gallerini, Alessandro e Leonardo Galli, Lucarelli, Martinelli, alcuni giovani molto interessanti ed attende il rientro di Pierangeli. Una squadra molto forte nei singoli, tutti con grande bagaglio di esperienza anche nelle categorie superiori, ma soprattutto in grado di giocare un basket di elevato livello tecnico ed agonistico.

L’Ortoetruria pur avendo lasciato i primi due punti sul parquet dall’arena Altero Felici, ha però disputato una prestazione assai positiva, facendosi sfuggire negli ultimi due minuti di gara una vittoria che non avrebbe certo demeritato.

“Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e seppure sia ancora un po’ amareggiato per come si è concluso il match, non posso imputare nulla ai miei ragazzi – dice coach Fanciullo –. La gara contro la Fortitudo è stata affrontata con lo spirito e la testa giusta, anche se qualche giocata sbagliata ci ha penalizzato più del dovuto. Da qui dobbiamo ripartire, da quanto di buono visto sabato, con la convinzione che contro avversari come i prossimi non potremo concederci nessuna pausa e soprattutto nessun calo di attenzione. Anche un pallone di troppo perso potrebbe risultare pesantissimo in una partita che sappiamo essere difficile, così come tutte quelle che andremo a giocare in questo campionato. E poi dobbiamo aspettarci un avversario determinato a riscattarsi dopo due scontri nei quali non ha raccolto alcun punto. I ragazzi sanno che come sempre, ma soprattutto in questo tipo di partita, voglio da tutti un contributo determinante e mi aspetto che ciascuno metta veramente tutto quello che ha nel nostro rientro al PalaMalè a distanza di un anno”.

Palla a due alle 18 sotto la direzione di Collura e Prundaru di Roma. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Stella azzurra Viterbo.

Condividi la notizia:











28 marzo, 2021