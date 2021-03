F.lli Aquilani presenta la nuova piscina AQUILANI PRONTO POOLS

Vetralla - Così diventa modulare, realizzabile ovunque in tempi record e senza nessun fastidioso cantiere tradizionale

Vetralla – sponsorizzato – L’innovativa linea di piscine fuori terra offre un’enorme serie di vantaggi per chi ha in mente di realizzare piscine fuori terra / sopraelevate, interrate o seminterrate.

Con Aquilani Pronto Pools, la piscina diventa modulare! L’azienda ha infatti prodotto un innovativo sistema modulare che consente di realizzare meravigliose piscine OVUNQUE e IN TEMPI RECORD (nessun lento e fastidioso cantiere tradizionale!!).

Aquilani Pronto Pools

Il sistema Aquilani Pronto Pools offre possibilità illimitate di adattamento a qualsiasi ambiente e dimensione. Oltre alla vasca si possono aggiungere i moduli solarium (con pavimento incluso) a piacimento su qualsiasi lato della piscina!

F.lli Aquilani è il brand che da oltre 50 anni si occupa di produrre, scegliere e commercializzare prodotti per l’outdoor che rispondano a caratteristiche di qualità e performance ben precise: il meglio del Made in Italy!

La modularità del sistema Aquilani Pronto Pools consente di godersi la piscina senza il rischio di una scelta sbagliata! Qualora ci si rendesse conto di aver acquistato una piscina troppo piccola, grazie alla sua modularità, si può allargare e allungare il solarium negli anni a seguire!

Il solarium è totalmente ispezionabile ed include di serie il resistentissimo pavimento in iDecking DURO 2.0 di iDecking Revolution fatto con la buccia del chicco di riso.

Ma c’è molto di più… LA TUA PISCINA 2021 E’ PRONTA CONSEGNA!

Un successo tutto Made in Italy, per il quale, in una nota giunta in redazione, l’azienda ringrazia ogni cliente che ha già prenotato la sua Piscina Aquilani Pronto Pools, ricordando ad ogni interessato che le disponibilità sono limitate, dunque, qualora abbiate in mente di realizzare una piscina con la P maiuscola nel 2021, non c’è tempo da perdere.

CHIAMA OGGI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

infoline: 0761.1741191

whatsapp: 327.4146358

E VISITA: www.aquilaniprontopools.it

19 marzo, 2021