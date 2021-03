Fabrizio Corona torna in carcere e sui social si taglia i polsi

Milano - Il tribunale di sorveglianza ha revocato i domiciliari: troppe ospitate in tv e uscite senza permesso

Milano – Ritorna in carcere Fabrizio Corona. Il tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento della pena ai domiciliari concessi per motivi di salute legati alla dipendenza da cocaina. Corona dovrà rientrare in carcere per scontare il resto della pena che gli è stata inflitta per vari reati in diversi procedimenti penali.

Fabrizio Corona

Alla notizia, il fotografo si sarebbe tagliato i polsi e con il sangue si sarebbe poi sporcato il volto, pubblicando una foto e un video su Instagram. “Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie” dice, prendendosela con i magistrati. E scrive: “Adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”.

A confermare la reazione dell’ex agente fotografico, anche il suo legale Ivano Chiesa: “Appena gliel’ho comunicato, si è ferito ai polsi” ha spiegato al Corriere della Sera.

Dopo l’udienza di lunedì scorso nella quale Corona aveva chiesto ai giudici di non farlo tornare “all’inferno”, e cioè in carcere, il collegio ha accolto la richiesta del sostituto pg di revocare il differimento pena in detenzione domiciliare per l’ex agente dei fotografi per una serie di violazioni delle prescrizioni, tra cui le comparsate in tv e l’uso dei social network, da cui sono scaturite denunce a suo carico per diffamazione e minacce.

Corona, inoltre, avrebbe lasciato la sua casa più volte senza il permesso dei magistrati. Permesso che, in alcune occasioni, era stato concesso.

Il suo legale fa sapere a Fanpage.it che farà ricorso alla decisione dei giudici. Ora Fabrizio Corona si trova in ospedale a causa delle ferite e poi verrà trasferito direttamente in carcere.

11 marzo, 2021