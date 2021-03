Falsi sms e comunicati sui vaccini, l’allarme della polizia postale

Coronavirus - "Si raccomanda sempre di non condividere notizie di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle"

Roma – Falsi sms e comunicati sui vaccini anti-Covid in circolo sulla rete. A lanciare l’allarme è la polizia postale.

“Si raccomanda sempre – scrive la polizia – di non condividere notizie di cui non si abbia certezza della provenienza ma di segnalarle”. L’allerta è scattata dopo la segnalazione della circolazione in rete di un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco nel quale viene vietato l’utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca e su falsi sms con i quali si pubblicizza un servizio di prenotazione del vaccino, relativi al Coronavirus.

“LAifa – si legge sul sito della polizia postale – ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divieto d’uso a fini precauzionali, sul territorio nazionale, è quello con il numero ABV2856. Si ricorda che informazioni e comunicazioni attendibili, riguardanti la campagna vaccinale in atto contro il Covid19, sono quelle pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia italiana del farmaco www.aifa.gov.it”.

15 marzo, 2021