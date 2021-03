Fari puntati sul big match tra Latina e Monterosi

Sport - Calcio - Serie D - Col campionato fermo le due formazioni si affrontano per 90 minuti che possono valere una stagione - Fischio d'inizio domani alle 14,30

Latina – Novanta minuti che possono valere una stagione.

Si giocano domani al Francioni di Latina, dove il Monterosi affronta la capolista del girone G.

A -3 dai nerazzurri ma con due partite in meno, i biancorossi cercano un aggancio che li metterebbe in una posizione molto favorevole in vista della volata finale.

Con 14 e 16 partite ancora da giocare (esclusa quella di domani), è forse ancora presto per stabilire l’incisività del big match sulla vittoria del campionato, ma un’eventuale successo donerebbe a una delle due squadre una consapevolezza grandissima di poter tagliare per prima il traguardo.

Il fischio d’inizio è in programma per le 14,30. A dirigere le operazioni Fabio Rosario Luongo di Napoli con il supporto di Alberto Rinaldi di Pisa e Lucio Magherini di Prato.

13 marzo, 2021